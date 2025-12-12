Başkentte "Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği" düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Bilişim Ofisince "Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği" ve ekmek yapımı atölyesi düzenlendi.

Üniversitenin Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez, Ulucanlar Sanat Sokağı'nda, Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği ve ekmek yapım atölyesinde katılımcılara ekmek yapımının püf noktalarını anlattı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkez, buğday alanında birçok çalışma yaptığını belirtti.

Buğday konusunda insanların aklında çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen Kerkez, etkinlikte buğdayın kültürünü ve tarihini anlattığını ifade etti.

Zaman içinde buğday ve buğday kültürüne yabancılaşıldığını belirten Kerkez, "Hangi buğday yenmeli, nasıl tüketmeliyiz, sağlıklı yaşam felsefesiyle ters düşmemek için nasıl beslenmeliyiz, bunları anlattık. Hangi buğdayla nasıl ekmek yaparsak nasıl bir sonuç elde edilir, nasıl işlenmesi lazım, ekşi maya gerçekten glüteni parçalıyor mu, bu soru işaretlerine uygulamalı olarak cevap buluyoruz." dedi

Atölye için önceden yaptığı pişmiş ekmeği ve ekşi maya getirdiğini ifade eden Kerkez, "Ekmek yaparken kullandığımız ekipmanı tanıtıp, hangi unla nasıl işlem yapılırsa nasıl bir ekmek elde edecekler, uygulamalı olarak göreceğiz." diye konuştu.

Sağlıklı olan buğday ve ekmek formunu atölyede uygulamalı gösterdiğini anlatan Kerkez, "Kadınlara bu konuda rehberlik yapmak mutluluk verici." dedi.