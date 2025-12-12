Haberler

Başkentte "Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği' kapsamında ekmek yapım atölyesi düzenlendi. Katılımcılara buğdayın kültürü, ekmek yapımının püf noktaları ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgiler verildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Bilişim Ofisince "Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği" ve ekmek yapımı atölyesi düzenlendi.

Üniversitenin Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Asuman Kerkez, Ulucanlar Sanat Sokağı'nda, Buğdayın Yolculuğu Bilim Kafe Etkinliği ve ekmek yapım atölyesinde katılımcılara ekmek yapımının püf noktalarını anlattı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kerkez, buğday alanında birçok çalışma yaptığını belirtti.

Buğday konusunda insanların aklında çok fazla soru işareti olduğunu söyleyen Kerkez, etkinlikte buğdayın kültürünü ve tarihini anlattığını ifade etti.

Zaman içinde buğday ve buğday kültürüne yabancılaşıldığını belirten Kerkez, "Hangi buğday yenmeli, nasıl tüketmeliyiz, sağlıklı yaşam felsefesiyle ters düşmemek için nasıl beslenmeliyiz, bunları anlattık. Hangi buğdayla nasıl ekmek yaparsak nasıl bir sonuç elde edilir, nasıl işlenmesi lazım, ekşi maya gerçekten glüteni parçalıyor mu, bu soru işaretlerine uygulamalı olarak cevap buluyoruz." dedi

Atölye için önceden yaptığı pişmiş ekmeği ve ekşi maya getirdiğini ifade eden Kerkez, "Ekmek yaparken kullandığımız ekipmanı tanıtıp, hangi unla nasıl işlem yapılırsa nasıl bir ekmek elde edecekler, uygulamalı olarak göreceğiz." diye konuştu.

Sağlıklı olan buğday ve ekmek formunu atölyede uygulamalı gösterdiğini anlatan Kerkez, "Kadınlara bu konuda rehberlik yapmak mutluluk verici." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title