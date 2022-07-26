BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde buğday yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde buğday yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu TIR kullanılamaz hale geldi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Alvar mevkiinde meydana geldi. T.E.'nin idaresinde 42 DE 264 plakalı TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri fark eden T.E., TIR'ı park edip, araçtan indi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR kullanılamaz hale geldi. Dorsesinde yüklü 30 ton buğdayın ise kısmen zarar gördüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karahisar İtfaiye Güncel Haberler

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