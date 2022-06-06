Buğday üreticisinin yüzü gülüyor - Haberler

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Buğday üreticisinin yüzü gülüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Buğday üreticisinin yüzü gülüyor

Türkiye'nin önemli hububat merkezleri arasında yer alan Osmaniye'de buğday hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli hububat merkezleri arasında yer alan Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Dekara yaklaşık 500 kilo buğday alan çiftçinin yüzü güldü.

Çukurova'da önemli tarım arazilerine sahip olan Osmaniye'de buğday hasadı başladı. Düziçi ilçesinde biçerdöverlerin çalışmasıyla tarlalarda hasat şenliği başlarken, dekar başından elde edilen yaklaşık 500 kiloluk verim de çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki günlerde etkili olacak olan yağmurdan etkilenmemek için hasadı birkaç gün erkene çektiklerini belirten çiftçiler, hasadın bereketli başladığını ifade etti.

Bölgenin çiftçilerinden İlyas Demir, "Düziçi bölgemizde hasadımız başladı. Yağmur geliyor diye de hasadı biraz öne çektik. Verimde de dekar başına yaklaşık 450-500 kilo buğday alıyoruz. Tabii düşük verim aldığımız yerler de var. Buralar genelde biraz daha kıraç olan arazilerimiz" diye konuştu.

(Merden İslah - İHA)

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