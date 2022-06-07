Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı - Haberler

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Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Akçaya ile Pamukçular Mahalleleri arasındaki buğday tarlasında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına 1 helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.Bu arada yangın alanında güvenlik önlemi alan astsubay düşerek ayağından yaralandı. Astsubay, silah arkadaşları ile söndürme çalışmalarını sürdüren görevliler tarafından sedye ile yangın bölgesinden uzaklaştırılarak sağlık ekibine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

İtfaiye Aydın Güncel Haberler

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