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Buğday tarlası küle döndü

Buğday tarlası küle döndü

Güncel Haberler

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek tarlayı küle çevirdi. Yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hızlı müdahalesiyle organize sanayi bölgesine ulaşmadan söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek tarlayı küle çevirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde bilinmeyen bir sebeple yol kenarında başladı. Rüzgarın etkisi ile hızla yayılan alevler, kısa sürede 200 dönümlük buğday ekili tarlayı küle çevirdi. Çıkan yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin hızlı müdahalesiyle organize sanayi bölgesine ulaşmadan söndürüldü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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