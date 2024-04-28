Buğay köyünde yağmur duası yapıldı
Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yaşanan kuraklık nedeniyle muhtarlık tarafından düzenlenen programda yağmur duası yapıldı. Programa Yapraklı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde yağmur duası yapıldı.
Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle muhtarlık tarafından köy camisinde düzenlenen program kapsamında mevlit okundu dua edildi.
Öğle namazının ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.
Programa, Yapraklı Kaymakamı Mücahit Özkök, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.