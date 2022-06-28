Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2) - Haberler

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Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)

SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli otomobilden inen maskeli şüphelilerin büfeye doğru gitmeleri, kaçmaları yer alıyor.

Olayda kullanılan otomobil Kandilli beldesinde terk edilmiş olarak bulunurken, şüphelilerin de başka bir araçla kaçtıkları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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