Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Sinan Kabatepe - Güncel
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SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRGANLARIN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç.'yi tabanca ile ateş ederek vuran 2 kişinin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beyaz renkli otomobilden inen maskeli şüphelilerin büfeye doğru gitmeleri, kaçmaları yer alıyor.Olayda kullanılan otomobil Kandilli beldesinde terk edilmiş olarak bulunurken, şüphelilerin de başka bir araçla kaçtıkları öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel