Büfe işletmecilerine silahlı saldırı: 2 yaralı ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde büfe işleten N.B. ve M.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille büfeye şüpheliler, işletmeci N.B. ve M.Ç.'ye tabanca ile 11 el ateş edip, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel Güncel Haberler

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