BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarınki bazı seferler iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa güzergahındaki seferler yer alıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08.00, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin de iptal edildiği belirtildi.

