BUDO Seferleri İptal Edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası BUDO, bugün bazı seferlerini elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul hattı da bulunuyor.
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BURSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.