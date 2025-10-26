BUDO'nun İki Seferi Fırtına Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.