BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferi iptal edildi. 16.00 ve 19.00'da Bursa'dan İstanbul'a, 16.30 ve 19.30'da ise İstanbul'dan Bursa'ya yapılması planlanan seferler yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun saat 16.00'dan önceki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel