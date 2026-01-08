Haberler

BUDO'nun bugünkü 4 seferi daha fırtına nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferi iptal edildi. 16.00 ve 19.00'da Bursa'dan İstanbul'a, 16.30 ve 19.30'da ise İstanbul'dan Bursa'ya yapılması planlanan seferler yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) seferleri ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun saat 16.00'dan önceki 8 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

