BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri, yarınki 07.00 ve 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

