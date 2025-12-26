BUDO'nun yarınki 2 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, yarınki 07.00 ve 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 08.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel