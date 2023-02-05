BUDO'nun 12 seferi iptal edildi Güncel Haberler BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 18.30 saatlerin arasında Bursa-İstanbul arasında yapılması planlan, 12 deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bursa Güncel Haberler

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