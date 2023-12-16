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BUDO'nun 12 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi

16 Aralık 2023 00:08 Güncelleme: 00:10 Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından planlanan 16 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanan 12 deniz otobüsü seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.