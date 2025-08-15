BUDO'nun 10 Seferi Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi

BUDO'nun 10 Seferi Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 10 seferi iptal etti. Meteoroloji bilgilerine göre rüzgarın hızı zaman zaman 80 km'ye kadar çıkabiliyor.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 10 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün Bursa'da yağış beklenmezken, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz'ın ortalama saate 47 ila 60 kilometre arasında seyredeceği, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar da çıkabileceği öğrenildi. Mudanya'da etkili olan rüzgar nedeniyle BUDO'dan yapılan duyuruda, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

