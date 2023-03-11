BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Güncel Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
BURSA (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel