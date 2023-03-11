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BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 08.00 ve 15.25 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul Eminönü/Sirkeci- Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

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BURSA (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Armutlu Mudanya Eminönü Bursa Güncel Haberler

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