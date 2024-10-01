Üye Girişi
Haberler

BUDO 8 Seferini Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Etti

BUDO 8 Seferini Olumsuz Hava Nedeniyle İptal Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan 8 seferini iptal etti.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa

İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Lübnan'a harekat başlatan İsrail gece yarısı Şam'ı da vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

Lübnan'a harekat devam ederken başka bir ülkeyi daha vurdular

 Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kobra Murat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat biyografisi! Söylemezsem Olmaz CANLI izle! Söylemezsem Olmaz canlı yayın! 1 Ekim Söylemezsem Olmaz bugünkü bölümü HD izle! Kızıl Goncalar Cüneyd'e ne oldu? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir? Kızıl Goncalar Meryem ölecek mi? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? VGM 2024-2025 BURS BAŞVURU EKRANI! VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru tarihi Burak Yılmaz istifa mı etti? Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz neden istifa etti? Son dakika: Fulya Öztürk'e neden saldırıldı? Fulya Öztürk Türkiye'ye döndü mü? OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ekim Kastamonu, Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi mi? İsrail Beyrut'u neden bombaladı? İsrail Lübnan savaşında son durum nedir? Güneri Cıvaoğlu öldü mü? Güneri Cıvaoğlu hastalığı nedir, kaç yaşında öldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });