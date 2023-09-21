Budapeşte'de Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin 100. yılını ele alan program düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ludovika Ambassadors' Forum'da" Türk-Macar ilişkilerinin 100'üncü yılı ele alındı.

Türkiye- Macaristan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe, Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Gergely Deli, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türkiye uzmanı Dr. Zoltan Egeresi'nin yanı sıra davetliler katıldı.

Kamu Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Deli'nin açılış konuşması yaptığı programda, Büyükelçi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Türk dış politikası ve ikili ilişkiler hakkında bir konuşma yaptı.

Ekşioğlu, Türkiye- Macaristan ikili ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve mevcut durumuna ilişkin bilgi vererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşma imzaladığı ilk ülkenin Macaristan olduğunu vurguladı.

18 Aralık 2023'te diplomatik ilişkilerin tesisi ve dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakleriyle gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'yla ve Karşılıklı Kültür Yılı'nın açılışıyla idrak edileceğini duyuran Ekşioğlu, "Sınırımız olmasa da 'yakın komşumuz', 'uzak akrabamız' ve 'ebedi ortağımız' olarak nitelendirdiğimiz Macaristan'la çok yönlü ikili ilişkilerimiz son dönemde gerçekleştirilen üst düzeyli ziyaretlerle önemli ivme kazandı." dedi.

Büyükelçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve NATO gibi bölgesel ve çok taraflı platformlardaki işbirliğinden örnekler vererek, düzensiz göçle mücadele, Ukrayna'daki savaş, enerji güvenliği gibi dış politika alanlarının iki ülke için de önem arz eden konular olduğunu sözlerine ekledi.