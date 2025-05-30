Budapeşte'de Makarna Köprüleri Dünya Şampiyonası Düzenlendi

BUDAPEŞTE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyanın dört bir yanından yarışmacılar en güçlü makarna yapısını inşa etmek için ilginç bir dünya şampiyonasında yarıştı. Perşembe günü bir araya gelen yarışmacıların oluşturduğu spagettiden köprüler büyük ilgi gördü.