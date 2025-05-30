Budapeşte'de Makarna Köprüleri Dünya Şampiyonası Düzenlendi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar en güçlü makarna yapısını inşa etmek için rekabet etti. Spagetti kullanarak köprü inşa eden katılımcıların oluşturduğu yapılar büyük ilgi gördü.
BUDAPEŞTE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de dünyanın dört bir yanından yarışmacılar en güçlü makarna yapısını inşa etmek için ilginç bir dünya şampiyonasında yarıştı. Perşembe günü bir araya gelen yarışmacıların oluşturduğu spagettiden köprüler büyük ilgi gördü.
Kaynak: Xinhua / Güncel