Budapeşte'de İlki Düzenlenen Kukla Festivali İlgi Topladı
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BUDAPEŞTE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 1. Budapeşte Uluslararası Modern Kukla Festivali'nin açılışında kukla gösterisi izleyen insanlar, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
BUDAPEŞTE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 1. Budapeşte Uluslararası Modern Kukla Festivali'nin açılışında kukla gösterisi izleyen insanlar, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel