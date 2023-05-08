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Budapeşte'de İlki Düzenlenen Kukla Festivali İlgi Topladı

Budapeşte'de İlki Düzenlenen Kukla Festivali İlgi Topladı

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BUDAPEŞTE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 1. Budapeşte Uluslararası Modern Kukla Festivali'nin açılışında kukla gösterisi izleyen insanlar, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 8 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 1. Budapeşte Uluslararası Modern Kukla Festivali'nin açılışında kukla gösterisi izleyen insanlar, 6 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Macaristan Güncel Haberler

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