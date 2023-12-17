Budapeşte'de Çin Yeni Yılı kutlamaları fener festivali ile başladı

BUDAPEŞTE, 17 Aralık (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yaklaşan Çin Yeni Yılı olan Ejderha Yılı kutlamalarının bir parçası olarak Cumartesi günü fener festivali düzenlendi. Festivalde, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan ve bu geleneksel sanat formuyla tanınan Zigong kentine ait kültürel bir miras olan yüzlerce sanat eseri fener sergilendi.