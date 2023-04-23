Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik Düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)
BUDAPEŞTE, 23 Nisan 2023 (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek adına bir etkinlik düzenlendi. Cumartesi günkü etkinliğe ilgi yoğun oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)