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Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik Düzenlendi

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik Düzenlendi

Güncel Haberler

BUDAPEŞTE, 23 Nisan 2023 (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek adına bir etkinlik düzenlendi.

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik DüzenlendiMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 23 Nisan 2023 (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek adına bir etkinlik düzenlendi. Cumartesi günkü etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik DüzenlendiMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik DüzenlendiMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik DüzenlendiMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

Budapeşte'de Bisiklet Kullanımını Özendirmek İçin Etkinlik DüzenlendiMacaristan'ın başkenti Budapeşte'de bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 22 Nisan 2023. (Fotoğraf: Atilla Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Macaristan 23 Nisan Güncel Haberler

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