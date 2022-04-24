Budapeşte'de Bisiklet Etkinliği

BUDAPEŞTE, 24 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, şehiriçi ulaşım aracı olarak bisikletin önemini ve popülerliğini teşvik etmek için yapılan bir etkinliğe katılan insanlar görülüyor, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Xinhua / Güncel