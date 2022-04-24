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Budapeşte'de Bisiklet Etkinliği

Xinhua - Güncel
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Budapeşte'de Bisiklet Etkinliği

BUDAPEŞTE, 24 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, şehiriçi ulaşım aracı olarak bisikletin önemini ve popülerliğini teşvik etmek için yapılan bir etkinliğe katılan insanlar görülüyor, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 24 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, şehiriçi ulaşım aracı olarak bisikletin önemini ve popülerliğini teşvik etmek için yapılan bir etkinliğe katılan insanlar görülüyor, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Macaristan, 23 Nisan, Nisan, Güncel, Haberler

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