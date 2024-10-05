Budapeşte, 70 Tamamen Elektrikli Otobüs Alıyor

BUDAPEŞTE, 5 Ekim (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ulaşım filosuna 2026 ilkbaharı itibarıyla 70 adet tamamen elektrikli, çevre dostu otobüs aşamalı bir şekilde eklenecek.

Budapeşte'nin toplu taşıma şirketi BKK'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, alçak tabanlı, klimalı otobüsler Çinli elektrikli araç (EV) şirketi BYD tarafından tedarik edilecek. 50 standart ve 20 körüklü otobüsten oluşan yeni filo, başlangıçta şehrin yoğun şehir içi güzergahlarına hizmet verecek.

Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony Facebook sayfasında "Başkentte toplu taşımacılık için yeni bir dönem! BYD'nin en yeni tamamen elektrikli modelleriyle şehrin filosunu güçlendirecek 70 yeni otobüs için sözleşme imzalandı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Belediye Başkanı, bu araçların kent sakinleri için daha yaşanabilir, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre yaratma hedefine ulaşılmasına yardımcı olacağını belirtti.

BYD ayrıca filonun bakımı, sürücülerin istihdamı ve gerekli elektrikli şarj altyapısının geliştirilmesiyle de ilgilenecek.

BKK, projenin Budapeşte'nin iklim hedeflerine ulaşma ve şehrin iklim değişikliğine karşı direncini artırma yönünde bir adım olduğunu söyledi.

Çinli otomobil üreticisi BYD'den yapılan açıklamaya göre şirket, Ekim 2024'te teslim ettiği 1.000 araçla üst üste üç aydır Macaristan'daki en popüler elektrikli araç markası oldu.