Budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan kişiyi itfaiye kurtardı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta başı dönen kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde budamak için çıktığı ağaçta başı dönen kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Serkan T. (34), budama yapmak için evin bahçesindeki 8 metre yüksekliğindeki ceviz ağacına çıktı. Serkan T. budama yaptığı sırada başının dönmesi üzerine ağaçta mahsur kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine teslim ettiği Serkan T, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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