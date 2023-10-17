- Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi hizmete açıldı

BURSA - Geri kazanım atıklarını dönüştürerek hem ekonomiye hem de çevrenin korunup, toprağın zenginleşmesine büyük katkı sağlayan Nilüfer Belediyesi, bu çalışmanın çerçevesini genişleterek yeni bir tesisi kente kazandırdı. Budama atıklarını 24 saat gibi kısa bir sürede dönüştüren Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İklim kriziyle mücadele ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik öncü projeler yapan Nilüfer Belediyesi, bu hedef doğrultusunda daha önce uyguladığı budama atıklarını dönüştürme çalışmasının çerçeve ve kapasitesini genişleterek, yeni yerinde hizmete açtı. Nilüfer'de bahçe ve budama atıklarını çok kısa bir sürede toprağa geri kazandıracak olan Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Balkan Mahallesi'nde yer alan tesisin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çakmak, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kompost kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle yaptıkları çalışmalara değindi. Ürünlü Kent Bostanları'nda bulunan kompost ünitesinde pazar alanlarından toplanan meyve-sebze atıklarını işleyerek kompost gübre elde ettiklerini hatırlatan Başkan Erdem, bu yöndeki çalışmalara Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi ile bir yenisini eklediklerini ifade etti. Budama atıklarını komposta dönüştüren çalışmaya ilk olarak Alaaddinbey Mahallesi'nde başladıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, bu çalışma çerçevesinde 17 bin 890 ton budama atığı toplayarak, 800 ton kompost elde ettiklerine dikkat çekti. Başkan Erdem, "Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler de, kent genelindeki yeşil alanlarda kullanıldı. Ekonomik olarak da tasarruf sağlayan bu uygulama çerçevesinde site yöneticilerine de budama takvimi konusunda eğitim verildi" diye konuştu.

Doğal yöntemlerle yürütülen ve daha önce 4-12 hafta süren uygulamayı bundan böyle Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi'nde kompost makinesi kullanarak 24 saat gibi kısa bir süre içinde gerçekleştireceklerini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yaklaşık 16 bin metrekare alana kurulan tesiste bitkisel atıklar tamamen kapalı gübre fermantasyon sistemleriyle işlenerek herhangi bir koku sorunu oluşturmada 24 saat içinde organik gübreye dönüşüyor. Böylece ürün elde etme süresi 4-12 haftadan 24 saate düşmüş oldu. Burada budama atıklarından günde 1,5 ton organik gübre elde edebiliyoruz ve bunu da peyzaj alanlarımızda ve serada bitki üretiminde kullanıyoruz. Bu merkezi, bir mutfak gibi düşünebilirsiniz. Ana ham madde kaynağımız, park ve bahçe budama atıkları. Ancak diğer organiklerle birleştirilerek, içeriği zenginleştirilebiliyor" şeklinde konuştu.

Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak da, budama atıklarının değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Daha önce gelişi güzel atılan budama atıkları, bu tesis sayesinde geri kazanımı sağlanarak, gübreye dönüşecek. Özellikle düşük miktarda organik maddeye sahip Bursa topraklarında geri kazanımı sağlanan bu ürünün organik madde olarak toprağı zenginleştirilmesi ve su tutma kapasitesinin artırılması, çok değerli" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuklarla birlikte Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kontrol odasına geçerek sistemi çalıştıran Başkan Turgay Erdem, açılışa katılanlarla birlikte budama atığı dönüştürme çalışmasını inceledi.