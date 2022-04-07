Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı - Haberler

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Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı Ukrayna'nın Bucha kentinde halk, Rusya'nın bombardımanları sırasında hasar gören ve kısmen yıkılan markette bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünleri aradı.

- Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

BUCHA - Ukrayna'nın Bucha kentinde halk, Rusya'nın bombardımanları sırasında hasar gören ve kısmen yıkılan markette bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünleri aradı.

Rusya- Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Rus ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi olan Bucha kentindeki çatışmalar sırasında birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı. Günlerce süren çatışmalar ve Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi patlak verdi. Rus güçlerinin kentten çekilmesinin ardından kontrolün yeniden Ukrayna güçlerine geçmesiyle halka gıda yardımı başta olmak üzere insani yardımlar yapılmaya başlandı. Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı. Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

Bucha sakinleri Rus saldırılarının hedefi olan markette bozulmamış ürün aradı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Güncel, Haberler

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