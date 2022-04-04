Bucha'da Toplu Mezarlar
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Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus askerlerinin çekilmesi sonrası bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömüldü.
Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus askerlerinin çekilmesi sonrası bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömüldü. Ukrayna askerleri kente geldiklerinde bazılarının elleri bağlı, bazılarında işkence izleri görülen bedenler bulmuştu. Yerel yetkililer kentte yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Kent bir ay boyunca Rus kontrolünde kalmış ve şiddetli çatışmalara sahne olmuştu
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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