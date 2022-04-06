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Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Bucha ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.

Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Bucha ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın Bucha kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bucha sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor. Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor. Bucha ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun-İHA)

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Bucha'da sokaklar sivil cesetlerle dolu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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