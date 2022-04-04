Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi - Haberler

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Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kayalar - Güncel
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- Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.

- Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

KİEV - Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu. Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi. Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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