Bucha'da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşanan katliamın ardından yapılan arama çalışmalarda 28 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bucha kentinde yaşanan katliamın boyutu artmaya devam ediyor. Rusya'nın geri çekilmesiyle bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cesetlere bomba imha ekiplerinin müdahale etmesinin ardından olay yerindeki tuzakları temizleyen ekipler, daha sonra polis eşliğinde cesetleri soğutuculu kamyonetlere yüklüyor. Cesetler daha sonra mezarlığa getiriliyor ve burada kimlik tespiti yapılarak kayıt altına alınıyor. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler ise incelenmek üzere Kiev'e götürülüyor.