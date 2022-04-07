Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında Bucha'da bir sivil evinin taranması sonucu yatağında can verdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında Bucha'da bir sivil evinin taranması sonucu yatağında can verdi.

Rusya-Ukrayna çatışmaları devam ederken Ukrayna'nın Bucha'da kentinde yaşanan çatışmalar sonrasında çok sayıda sivil sokaklarda hayatını kaybetti. Rus güçlerinin kentten ayrılmasının ardından, Ukraynalı ekipler kente girerken sokakların sivillere ait cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Ukraynalı ekipler sokaklardaki cansız bedenleri toplarken, çok sayıda sivil de yaşadıkları evlerde can verdi. İsmi açıklanmayan kişi Rusların evini taraması sonucu yatağında hayatını kaybetti.

Kayıplarını defnetmek için Ruslardan izin istediklerini söyleyen Natalia, "Bir kadın ve bir adam öldürülmüştü, onları defnetmeye karar verdik. İzin vermediler ve cansız bedenleri bir hafta kaldı. Yedi tank vardı ve akşam saatlerinde tek tek evleri gezip, kapılara dayandılar. Alexander Aleksandrovich'in evine de gittiler ve kapıya dayandılar. Açmayınca evi taradılar ve Alexander kapıyı açacağını söylediyse de duymadılar. Sonra o üçüncü kattaki atlayarak kurtuldu. Ancak artık değneklerle yürüyor"

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun-İHA)

Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

Bucha'da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title