Bucak'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenazeler, kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralı 6 kişi hastanelerde tedavi altında.
CENAZELER ARAÇTAN ÇIKARILDI
Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin Bucak, 4'ünün ise Isparta'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.