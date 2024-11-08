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Bucak'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı

Bucak'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 6 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenazeler, kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralı 6 kişi hastanelerde tedavi altında.

CENAZELER ARAÇTAN ÇIKARILDI

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için Bucak Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin Bucak, 4'ünün ise Isparta'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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