Bucak'ta Yolcu Otobüsü Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Alanya'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Bucak ilçesi yakınlarında motor aksamından yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförün tahliye ettiği 38 yolcu başka bir otobüsle gönderildi.

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında seyir halinde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alanya'dan İstanbul'a giden Necati Şimşek idarisindeki 07 NDB 99 plakalı yolcu otobüsü Çeltikçi ilçesinin Kuzköy yakınlarında motor aksamından yanmaya başladı. Şoför Necati Şimşek otobüsü durdurarak, 38 yolcuyu tahliye etti. Yangın kısa sürede otobüsün arka kısmına yayıldı. Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale ederek söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Yolcular ise başka otobüs ile gönderildi.