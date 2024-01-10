Bucak'ta yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

BURDUR'un Bucak ilçesinde Ayşe Aldemir (92) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bucak'a bağlı Kızılseki köyü Seki Avlağı mevkiinde Ayşe Aldemir'in yalnız yaşadığı tek katlı evde dün saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Kocaaliler Belediyesi ve Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında evden çıkamayan ve üzerinde taş duvarların göçtüğü belirlenen Ayşe Aldemir'in cansız bedeni itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ayşe Aldemir'in cansız bedeni Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)