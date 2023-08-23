Bucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.Y. ve İ.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Aramada 6 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. İki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Bucak ilçesinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu. M.Y. ve İ.M'nin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 6 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR