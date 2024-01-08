Bucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki H.E.T. (22), Y.A. (20) ve E.Z. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.