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Bucak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada kağıda emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki H.E.T. (22), Y.A. (20) ve E.Z. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Adliye Uyuşturucu Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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