Bucak'ta trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Ömer Güngörmez idaresindeki 77 ABC 189 plakalı otomobil, Antalya-Bucak kara yolu hastane kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Abdulhadi ve Yeter Güngörmez ile Ahmet ve Güli Turan Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer ve Abdulhadi Güngörmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.