Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

Bucak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama

Bucak'ta Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada suç unsurları ele geçirdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tefecilik operasyonunda gözaltında alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl jandarma ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler D.Ö. ve G.V. ikametlerinde gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 9 dolu senet, 2 imzalı boş senet, 92 boş senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 990 lira, ajanda, 10 kredi kartı, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
img

Torreira ve Devrim'den beklemedik karar
img

"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

Son Dakika Haberleri

YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Nihat Özçelik kimdir, gözaltına mı alındı? Borsacı Nihat Özçelik neden gözaltına alındı? Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı? 1. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 16 Aralık Pazartesi? 1. önlüğü kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? Asgari ücret 2. toplantısında ne konuşuldu? Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yalı Çapkını final mi yapacak, bitiyor mu? Yalı Çapkını dizisi ne zaman final yapacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.