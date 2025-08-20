Bucak'ta Tartışma Kanlı Bitti: Damat Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde kayınpederi tarafından tabanca ile vurulan Deniz Top, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde A.Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu damadı Deniz Top (34), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Deniz Top, ambulansa alındı. Deniz Top'un, hastaneye götürülürken yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz Top, burada hayatını kaybetti. Kayınpeder A.Ş. polis tarafından gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
