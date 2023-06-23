Bucak'ta sahte içki ve internet dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi sahte içki ve internet dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi sahte içki ve internet dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak, sahte alkol satışı ve internet dolandırıcılığını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçede sahte alkol satışı yapan ve farklı illerden 14 kişiyi internet üzerinden yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 200 şişe el yapımı sahte alkol, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, O.A. ve A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.