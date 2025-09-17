Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Tepecik Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan 27 AAB 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile aynı araçtaki yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- kamera: Halim AKCA/BUCAK,