Bucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nebi A. idaresindeki 07 CDB 48 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlık köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Nebi A. ile otomobildeki Fatma A, Faden İ, Şevket İ. ve Mustafa D. Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.