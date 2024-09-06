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Bucak'ta Otomobil Köprüden Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil köprüden düşerek kayalık alana düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sabri Atasayar (73) idaresindeki 07 YT 905 plakalı otomobil, Kocaaliler beldesi Kızılseki köyünde köprüden kayalık alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki Müşerref Atasayar'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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