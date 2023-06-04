Bucak'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bucak ilçesinde meydana geldi. Kestel yolu üzerinde Mehmet Ö. idaresindeki 15 ES 298 plakalı Tofaş marka otomobil ile Uğur A. idaresindeki 15 AAV 149 plakalı Opel marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobillerden çıkarılan yaralılar Mehmet Ö., Fevzi Bilgehan Ö., Halim Batuhan Ö., Aynur Ö. ve Uğur A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR