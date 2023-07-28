Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü Düden mevkiinde bir hububat tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın tarlanın yakınındaki ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan çok sayıda itfaiye, iş makinesi ve arazözle, havadan da 4 uçak ve 1 helikopter ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın yandığı bildirildi.