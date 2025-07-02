Bucak'ta Motosikletten Başlayan Yangın İşletmeye Sıçradı

Bucak'ta Motosikletten Başlayan Yangın İşletmeye Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosikletten çıkan yangın, kısa sürede çevredeki bir işletmeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak işletmede hasar oluştu.

Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletten başlayıp bir işletmeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bir motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede atık malzeme ayırma ve depolama amacıyla kullanılan işletmeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, işletmede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı

Bir ilimiz diken üstünde! 84 günlük su kaldı
Microsoft, 9 bin personelini işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü teknoloji devi, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.