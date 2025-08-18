Bucak'ta Kötü Koku İhbarı: 20 Kamyon Çöp Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evden yayılan kötü koku nedeniyle yapılan ihbarda, temizlik ekipleri 20 kamyon çöp çıkardı. Evin sahibi yaşlı çifte ait olduğu öğrenilen evde, sanayi atıkları ve metal parçaları bulundu.

Burdur'un Bucak ilçesinde "kötü koku" geldiği gerekçesiyle ihbarda bulunulan bir evden 20 kamyon çöp çıktı.

Çukur Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir çifte ait evden yayılan kötü koku üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen Temizlik ve Fen İşleri ile Zabıta ekipleri, evde sanayi ve mobilya atıkları, saman balyası ile çeşitli metal parçaları bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla evden toplam 20 kamyon çöp çıkarıldı. Temizlik sonrası evin çevresinde ilaçlama yapıldı.

Aynı adreste 2019 yılında da temizlik yapıldığı öğrenildi.

Belediye ekipleri, aynı adreste 2019 yılında da benzer temizlik yapıldığını hatırlatarak durumu takip ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
