Bucak'ta Kısa Süreli Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

BURDUR'un Bucak ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Dün ikindi saatlerinde yağmurla karışık şekilde etkili olan dolu, yaklaşık yarım saat boyunca aralıklarla sürdü. İrili ufaklı taneler halinde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),