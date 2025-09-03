Haberler

Bucak'ta Kısa Süreli Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Burdur'un Bucak ilçesinde, ikindi saatlerinde meydana gelen dolu yağışı yaşamı olumsuz etkileyerek yolları su altında bıraktı ve sürücülere zor anlar yaşattı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Dün ikindi saatlerinde yağmurla karışık şekilde etkili olan dolu, yaklaşık yarım saat boyunca aralıklarla sürdü. İrili ufaklı taneler halinde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
